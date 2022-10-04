Мобилизованные в Сибири приступили к боевому слаживанию и подготовке
Мобилизованные в ходе объявленной частичной мобилизации приступили к боевому слаживанию подразделений и интенсивной огневой подготовке на полигоне в Новосибирской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Отмечается, что под руководством инструкторов граждане выполняют боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов, а также совершенствуют навыки метания гранат. Так, учебные мишени имитируют живую силу и технику условного противника.
Ранее глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что частичная мобилизация во многих регионах России подходит к завершению, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru