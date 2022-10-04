Мобилизованные в Сибири приступили к боевому слаживанию и подготовке

Отмечается, что под руководством инструкторов граждане выполняют боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов, а также совершенствуют навыки метания гранат. Так, учебные мишени имитируют живую силу и технику условного противника.

Ранее глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что частичная мобилизация во многих регионах России подходит к завершению, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

