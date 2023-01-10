Медведев призвал максимально сосредоточиться на выполнении гособоронзаказа

По его словам, есть случаи срывов утверждённых сроков, однако допускать этого нельзя, и повторные подобные нарушения повлекут за собой уголовную ответственность.

«Это новые нормы, они ещё не применялись, но надо понимать, что в случае необходимости мы их вынуждены будем применять», - отметил он во время поездки на «61 бронетанковый ремонтный завод» в Санкт-Петербурге.

Медведев добавил, что как первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) он подписал распоряжение о создании «рабочей группы комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений, военной и спецтехники, средств поражения, боевой экипировки и вещевого имущества».

Ранее президент России Владимир Путин создал новую должность своего первого заместителя в Военно-промышленной комиссии России и указом назначил на этот пост зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, сообщает RT.

