Шойгу: Мариуполь находится под контролем российской армии

По словам главы военного ведомства, на взятых российскими военными под контроль территориях Донбасса и Украины налаживается мирная жизнь.

«В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — цитирует Шойгу ТАСС.

Как отметил министр, в ходе специальной военной операции российские военные и подразделения Донецкой и Луганской народных республик расширяют контроль над этими территориями.

