Шойгу: Мариуполь находится под контролем российской армии

Российская армия контролирует Мариуполь. Об этом заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.

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По словам главы военного ведомства, на взятых российскими военными под контроль территориях Донбасса и Украины налаживается мирная жизнь.

«В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — цитирует Шойгу ТАСС.

Как отметил министр, в ходе специальной военной операции российские военные и подразделения Донецкой и Луганской народных республик расширяют контроль над этими территориями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МариупольВооруженные Силы РФМинобороны РФСергей Шойгу
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