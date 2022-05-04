Шойгу: Мариуполь находится под контролем российской армии
Российская армия контролирует Мариуполь. Об этом заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу.
По словам главы военного ведомства, на взятых российскими военными под контроль территориях Донбасса и Украины налаживается мирная жизнь.
«В том числе и в Мариуполе — крупнейшем промышленном и транспортном узле на Азовском море. Он находится под контролем российской армии», — цитирует Шойгу ТАСС.
Как отметил министр, в ходе специальной военной операции российские военные и подразделения Донецкой и Луганской народных республик расширяют контроль над этими территориями.
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