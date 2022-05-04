ВС РФ уничтожили шесть подстанций для поставок украинским силовикам западного вооружения

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены: сорок военных объектов Украины. Среди них: понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — добавил Конашенков.

Кроме того, ракетные войска нанесли удары по двум командным пунктам противника, батареям реактивных систем БМ-21 «Град», артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и гаубиц Д-30. В свою очередь, артиллерийские подразделения поразили 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, 476 опорных пунктов украинских подразделений.

Также средства ПВО уничтожили девять беспилотных противника в Харьковской и Николаевской областях, а также на территории Луганской народной республики.

Накануне ВС РФ уничтожили ангары с американским и европейским ракетным вооружением в районе Одессы, напоминает Ura.ru.

