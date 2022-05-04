ВС РФ уничтожили шесть подстанций для поставок украинским силовикам западного вооружения
Вооруженные силы РФ уничтожили шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, через которые украинским силовикам на Донбассе доставлялись вооружение и боеприпасы. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что российские военные нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, через уничтоженные объекты осуществлялась доставка оружия производства США и Европы, пишет RT. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования были уничтожены пусковая установка ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новой Дмитровки, три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300 в районах Санджейки, Крысино и Вольнянска, а также склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и техники близ Новоалександровки.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражены: сорок военных объектов Украины. Среди них: понтонная переправа в районе населенного пункта Протопоповка, четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также 34 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — добавил Конашенков.
Кроме того, ракетные войска нанесли удары по двум командным пунктам противника, батареям реактивных систем БМ-21 «Град», артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и гаубиц Д-30. В свою очередь, артиллерийские подразделения поразили 16 пунктов управления, два склада горюче-смазочных материалов, 476 опорных пунктов украинских подразделений.
Также средства ПВО уничтожили девять беспилотных противника в Харьковской и Николаевской областях, а также на территории Луганской народной республики.
Накануне ВС РФ уничтожили ангары с американским и европейским ракетным вооружением в районе Одессы, напоминает Ura.ru.
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