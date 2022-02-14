Шойгу доложил Путину о том, как выдворяли «Вирджинию»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину об инциденте с иностранной подводной лодкой в Тихом океане. По словам Шойгу, иностранная субмарина была замечена во время учений.

«В результате работы группы Тихоокеанского флота в ходе отработки одной из частей учений в районе Курильских островов, остров Уруп, была обнаружена подводная лодка - скорее всего, Соединенных Штатов», - сказал министр на встрече с Владимиром Путиным.

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Шойгу уточнил, что иностранная подлодка вторглась в территориальные воды России на 4 км. При этом на её выдворение ушло три часа. Для успешного проведения операции пришлось применить трехкратные специальные действия, заявил Шойгу не уточнив при этом, какие именно. Как передает РИА Новости, глава военного ведомства назвал это вторжение «совершенно необоснованной и непонятной активностью».

Также во время встречи Шойгу доложил Путину о ходе учений Министерства обороны России, которые происходят в различных акваториях мирового океана, а также на юге и севере России, в Центральном военном округе и совместно с военнослужащими МО Белоруссии на территории союзного государства.

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12 февраля Министерство обороны РФ сообщило о том, что противолодочными самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе плановых учений по поиску субмарины условного противника в районе курильского острова Уруп в территориальных водах РФ была обнаружена атомная подводная лодка ВМС США типа Virginia. Отмечалось, что отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ «Маршал Шапошников» были переданы координаты субмарины, после чего все необходимые действия для защиты госграницы РФ выполнил российский многоцелевой корабль. Как уточнили в военном ведомстве, после этого подлодка с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

Ранее ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин рассказал, как российским морякам удалось выпроводить подлодку ВМС США типа «Вирджиния».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Подводная ЛодкаСергей Шойгу
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