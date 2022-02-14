Шойгу доложил Путину о том, как выдворяли «Вирджинию»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину об инциденте с иностранной подводной лодкой в Тихом океане. По словам Шойгу, иностранная субмарина была замечена во время учений.

«В результате работы группы Тихоокеанского флота в ходе отработки одной из частей учений в районе Курильских островов, остров Уруп, была обнаружена подводная лодка - скорее всего, Соединенных Штатов», - сказал министр на встрече с Владимиром Путиным.