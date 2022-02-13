Военный эксперт Литовкин объяснил действия ТОФ с подлодкой США

Эксперт пояснил, что российские военные связисты передали на американскую субмарину информацию о том, что она нарушила территориальные воды РФ, а также обозначили район ее местонахождения.

«Для этого есть специальные бомбометные установки, которые запускают граны, которые показывают подводникам, что их обложили, собственно, красным флажками и, если они не будут принимать каких-то решений, дальнейший шаг, это прямое поражение этого объекта», - отметил Литовкин.

12 февраля военное ведомство России сообщило, что в территориальных водах страны, районе курильского острова Уруп Курильской гряды, была замечена американская подводная лодка четвертого поколения типа «Вирджиния».

