Военный эксперт Литовкин объяснил действия ТОФ с подлодкой США
Ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин рассказал, как российским морякам удалось выпроводить подлодку ВМС США типа «Вирджиния». Ее накануне обнаружили в районе учений Тихоокеанского флота в территориальных водах России неподалеку от острова Уруп.
Эксперт пояснил, что российские военные связисты передали на американскую субмарину информацию о том, что она нарушила территориальные воды РФ, а также обозначили район ее местонахождения.
«Для этого есть специальные бомбометные установки, которые запускают граны, которые показывают подводникам, что их обложили, собственно, красным флажками и, если они не будут принимать каких-то решений, дальнейший шаг, это прямое поражение этого объекта», - отметил Литовкин.
12 февраля военное ведомство России сообщило, что в территориальных водах страны, районе курильского острова Уруп Курильской гряды, была замечена американская подводная лодка четвертого поколения типа «Вирджиния».
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