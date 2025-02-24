В Рязанской области загорелось предприятие после падения обломков БПЛА

Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

Как отметил губернатор, над областью уничтожили два дрона.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет», - написал Малков в Telegram-канале.

Власти оценивают материальный ущерб. На месте ЧП находятся оперативные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 24 февраля над территорией России уничтожили 22 беспилотника ВСУ, в том числе два над Рязанской областью, пишет Ura.ru.

