Северный флот объявлен пятым военным округом
Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России с 1 января 2021 года. Указ о его выделении в отдельный военный округ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Северный флот станет пятым военным округом в России, отмечает RT.
«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление России... Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», — цитирует документ Газета. ru.
Напомним, территории указанных регионов входили в состав Западного военного округа. Отмечается, что границы Южного, Центрального и Восточного военных округов остаются без изменений, уточняют «Известия».
Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН признал, что атомные подлодки являются «оружием судного дня».
«Подводные лодки и являются оружием судного дня. Ядерные боеприпасы выносили в море именно для того, чтобы их нельзя было сразу уничтожить на берегу. Эти лодки должны были нанести ответный удар. Одной подлодки вполне достаточно для нанесения непоправимого ущерба», - сказал он.
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