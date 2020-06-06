Северный флот объявлен пятым военным округом

«Установить с 1 января 2021 года следующее военно-административное деление России... Северный флот — в административных границах Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа», — цитирует документ Газета. ru.

Напомним, территории указанных регионов входили в состав Западного военного округа. Отмечается, что границы Южного, Центрального и Восточного военных округов остаются без изменений, уточняют «Известия».

Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров в эфире НСН признал, что атомные подлодки являются «оружием судного дня».

«Подводные лодки и являются оружием судного дня. Ядерные боеприпасы выносили в море именно для того, чтобы их нельзя было сразу уничтожить на берегу. Эти лодки должны были нанести ответный удар. Одной подлодки вполне достаточно для нанесения непоправимого ущерба», - сказал он.

