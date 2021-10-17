Сержант обезоружил грабителя в супермаркете Новосибирска
Контрактный военный обезоружил грабителя при попытке ограбить магазин в Новосибирске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что сержант Эмиль Касымов смог отобрать у нарушителя нож и удерживал мужчину, пока не приехала полиция.
Военнослужащий пошел в магазин за продуктами, где «стал свидетелем того, как мужчина, угрожая продавцу ножом, пытается его ограбить, требуя отдать деньги из кассы». Касымов «не раздумывая, обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда наряда полиции», сообщают в ведомстве.
Известно, что по решению командования военного округа предложения о награждении Эмиля Касымова представлены министру обороны РФ.
Ранее глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи вручил официальную грамоту с благодарностью за международную безопасность Александру Иванову - главе Содружества офицеров.
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