Главу российских инструкторов наградили в ЦАР
Глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи вручил официальную грамоту с благодарностью за международную безопасность Александру Иванову - главе Содружества офицеров.
Иванова называют руководителем российских инструкторов, которые обучают центральноафриканскую армию и силы безопасности и которых в западной прессе называют сотрудниками «ЧВК Вагнера».
В документе отмечается «прекрасная работа и мужество» российских специалистов, и «победы, которых удалось достичь благодаря сотрудничеству России и ЦАР».
Ранее СМИ приводили слова министра Генерального секретариата правительства ЦАР Максим Балалу о нынешнем положении дел в стране. Он заверял, что правительство контролирует большую часть национальной территории, в том числе, благодаря российским союзникам.
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