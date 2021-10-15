Главу российских инструкторов наградили в ЦАР

Глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи вручил официальную грамоту с благодарностью за международную безопасность Александру Иванову - главе Содружества офицеров.

Иванова называют руководителем российских инструкторов, которые обучают центральноафриканскую армию и силы безопасности и которых в западной прессе называют сотрудниками «ЧВК Вагнера».

В документе отмечается «прекрасная работа и мужество» российских специалистов, и «победы, которых удалось достичь благодаря сотрудничеству России и ЦАР».

Ранее СМИ приводили слова министра Генерального секретариата правительства ЦАР Максим Балалу о нынешнем положении дел в стране. Он заверял, что правительство контролирует большую часть национальной территории, в том числе, благодаря российским союзникам.

