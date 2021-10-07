Бастрыкин наградит женщину, которая помогла задержать подравшихся в метро

Ранее по факту драки, в результате которой 25-летний мужчина получил серьезные травмы, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В СК уже отмечали, что в составе преступления могут усмотреть покушение на убийство.

Женщина, которую представят к награде, помогла помочь виновных, так как побежала вслед за ними из вагона метро, а затем опознала нападавших.

Ранее депутат Госдумы VI и VII созывов от Дагестана, доктор физико-математических наук, профессор Гаджимет Сафаралиев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» осудил участников жестокого нападения на пассажира московского метро и призвал найти их семьи.

