Командир роты морпехов рассказал о бое с украинскими диверсантами

По словам офицера, диверсионно-разведывательная группа противника проникла в район, где была замаскирована техника, вскрыла ее стоянку и расположение войск, отмечает телеканал «360». Диверсанты пытались отойти к своим, чтобы передать эти сведения, однако при отходе «нарвались на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, завязали с ними бой».

«И в дальнейшем [ДРГ] вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения. И мы вдвоем завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти», — рассказал Данилов.

Морпех добавил, что вдвоем с другим офицером вел бой «до последнего магазина», ожидая прибытия штурмовых групп, пишет Газета.ру.

