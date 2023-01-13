Сербские добровольцы поступили в батальон имени Судоплатова

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале заявил, что батальон имени Судоплатова пополнился добровольцами из Сербии, которые помогут защищать границы региона.

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По его словам, они являются мастерами восточных боевых искусств, ранее служившими в военной полиции.

«Ребята из Белграда — настоящие патриоты. Наши братья по оружию прибыли в Запорожскую область, несмотря на запрет сербского законодательства участвовать гражданам Сербии в СВО», — написал он.

Балицкий добавил, что сербы делом «доказали верность России и готовность сражаться с нацизмом».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что первая группа бывших заключённых завершила полугодовой контракт и покидает зону спецоперации на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияСербияДобровольцы
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