Сербские добровольцы поступили в батальон имени Судоплатова

По его словам, они являются мастерами восточных боевых искусств, ранее служившими в военной полиции.

«Ребята из Белграда — настоящие патриоты. Наши братья по оружию прибыли в Запорожскую область, несмотря на запрет сербского законодательства участвовать гражданам Сербии в СВО», — написал он.

Балицкий добавил, что сербы делом «доказали верность России и готовность сражаться с нацизмом».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что первая группа бывших заключённых завершила полугодовой контракт и покидает зону спецоперации на Украине, сообщает RT.

