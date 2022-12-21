Шойгу: Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами
Более 20 тысяч россиян пошли в войска добровольцами, не дожидаясь повесток в рамках частичной мобилизации, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Он отметил, что в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек, от призыва освобождены 830 тысяч человек для поддержания экономики.
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны заявил, что для проведения спецоперации достаточно 300 тысяч мобилизованных.
По его словам, 150 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина — в зоне боевых действий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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