Шойгу: Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами

Более 20 тысяч россиян пошли в войска добровольцами, не дожидаясь повесток в рамках частичной мобилизации, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек, от призыва освобождены 830 тысяч человек для поддержания экономики.

Путин: 300 тысяч мобилизованных достаточно для проведения спецоперации

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии Минобороны заявил, что для проведения спецоперации достаточно 300 тысяч мобилизованных.

По его словам, 150 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, другая половина — в зоне боевых действий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:СпецоперацияСергей Шойгу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры