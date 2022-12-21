Шойгу: Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами

Более 20 тысяч россиян пошли в войска добровольцами, не дожидаясь повесток в рамках частичной мобилизации, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Он отметил, что в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек, от призыва освобождены 830 тысяч человек для поддержания экономики.