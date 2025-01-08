Сербия расторгла несколько контрактов по поставкам вооружения из России
Сербиия была вынуждена расторгнуть некоторые заключенные ранее с Россией контракты на поставки вооружений. Об этом в интервью изданию «Вечерне новости» заявил начальник Генштаба Вооруженных сил республики генерал Милан Мойсилович.
По его словам, это связано с введёнными против России санкциями и Сербия пытается «через дипломатические каналы найти способы» разрешить возникшую ситуацию.
«Надеемся, что ситуация в межгосударственных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать эти контракты», - сказал он.
Мойсилович добавил, что поддерживать в надлежащем состоянии уже имеющееся у Белграда вооружение из России и бывшего СССР позволяет то, что аналогичные системы есть во многих других армиях мира, а также производилось в разных государствах на основе лицензий.
Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что администрация президента США Джо Байдена пытается надавить на Белград санкциями, чтобы вынудить республику ввести ограничительные меры против Москвы, сообщает RT.
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