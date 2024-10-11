ВСУ нанесли удар по усадьбе князей Барятинских в Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли расположение усадьбы князей Барятинских в Курской области в посёлке Марьино Рыльского района. Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовал глава региона Алексей Смирнов.

Он уточнил, что было повреждено административное здание. Люди не пострадали. По предварительным данным, удар был нанесен реактивной системой залпового огня HIMARS. По информации губернатора, всего было зафиксировано пять прилётов.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Смирнов также сообщил об уничтожении после 18 часов средствами противовоздушной обороны украинского беспилотника в Курской области.

