Секретарь СНБО Украины заявил, что ВСУ изменили стратегию контрнаступления

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в своих соцсетях заявил, что украинские Вооружённые силы (ВСУ) изменили стратегию контрнаступления.

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Он отметил, что вместо продвижения вперёд главной стала задача «максимального уничтожения живой силы и техники».

«Война на уничтожение равна войне за километры», - написал Данилов, добавив, что ВСУ действуют «спокойно, взвешенно, шаг за шагом».

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление - это не голливудский фильм, поэтому не стоит ждать быстрых результатов от украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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