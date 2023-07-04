Секретарь СНБО Украины заявил, что ВСУ изменили стратегию контрнаступления
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в своих соцсетях заявил, что украинские Вооружённые силы (ВСУ) изменили стратегию контрнаступления.
Он отметил, что вместо продвижения вперёд главной стала задача «максимального уничтожения живой силы и техники».
«Война на уничтожение равна войне за километры», - написал Данилов, добавив, что ВСУ действуют «спокойно, взвешенно, шаг за шагом».
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление - это не голливудский фильм, поэтому не стоит ждать быстрых результатов от украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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