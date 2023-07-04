Секретарь СНБО Украины заявил, что ВСУ изменили стратегию контрнаступления

Он отметил, что вместо продвижения вперёд главной стала задача «максимального уничтожения живой силы и техники».

«Война на уничтожение равна войне за километры», - написал Данилов, добавив, что ВСУ действуют «спокойно, взвешенно, шаг за шагом».

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление - это не голливудский фильм, поэтому не стоит ждать быстрых результатов от украинской армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».