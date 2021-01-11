«Не в новинку». Генерал о рисках передачи Турции технологий по С-400
Экс-замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в эфире НСН рассказал, насколько опасно передавать Турции технологии производства отечественных ЗРК.
Турция рассматривает возможность закупки у России второго комплекта ЗРК С-400 «Триумф» при условии передачи технологий, сообщил глава Управления оборонной промышленности страны Исмаил Демир. По его словам, «если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий». Он добавил, что уже полученные Турцией системы С-400 готовы к работе и будут использованы, как только возникнет необходимость.
Экс-замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН рассказал, насколько опасно передавать Турции технологии производства отечественных ЗРК.
«Совсем не опасно. Турки купили комплексы на пробу, поняли, что надежнее и лучше нет. Сначала они хотят научиться их делать во время совместного производства, а потом купят лицензию и будут строить сами. Секрет производства мы не раскрываем полностью, это ограниченная технология. Так что никакой угрозы национальным интересам нет. Также было с Китаем, такая форма взаимодействия уже не в новинку», - объяснил он.
Турция закупила российские С-400 «Триумф» летом 2019 года, несмотря на попытки США и НАТО сорвать сделку. После этого Вашингтон предупредил Анкару о «серьёзных последствиях», если она поставит на вооружение российские зенитные ракетные системы.
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