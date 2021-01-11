«Не в новинку». Генерал о рисках передачи Турции технологий по С-400

«Совсем не опасно. Турки купили комплексы на пробу, поняли, что надежнее и лучше нет. Сначала они хотят научиться их делать во время совместного производства, а потом купят лицензию и будут строить сами. Секрет производства мы не раскрываем полностью, это ограниченная технология. Так что никакой угрозы национальным интересам нет. Также было с Китаем, такая форма взаимодействия уже не в новинку», - объяснил он.

Турция закупила российские С-400 «Триумф» летом 2019 года, несмотря на попытки США и НАТО сорвать сделку. После этого Вашингтон предупредил Анкару о «серьёзных последствиях», если она поставит на вооружение российские зенитные ракетные системы.

