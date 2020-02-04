Самолет ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
С аэродрома Восточный вылетел первый самолет Воздушно-космических сил России. Борт должен эвакуировать граждан России из китайского города Ухань, ставшего эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV.
Как сообщили в Минобороны во вторник, 4 февраля, на борту самолета находится военные вирусологи и медики со средствами диагностики, индивидуальной защиты и всеми необходимыми медицинскими препаратами, сообщает RT.
Ранее в МИД России сообщили, что желание срочно покинуть китайскую провинцию Хубэй изъявили 132 гражданина РФ.
По состоянию на 4 февраля, коронавирус унес жизни 425 человек, заболели более 20 тысяч.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Песков: Коронавирус не повлияет на отношения России и КНР
- Руководство Польши не пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы
- Игрок КВН Овик Григорян умер в возрасте 25 лет
- 16-летняя россиянка стала автором обложки для Vogue
- Рабочая группа продолжит рассматривать поправки в Конституцию до 14 февраля