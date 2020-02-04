Самолет ВКС России вылетел за россиянами в Ухань

Как сообщили в Минобороны во вторник, 4 февраля, на борту самолета находится военные вирусологи и медики со средствами диагностики, индивидуальной защиты и всеми необходимыми медицинскими препаратами, сообщает RT.

Ранее в МИД России сообщили, что желание срочно покинуть китайскую провинцию Хубэй изъявили 132 гражданина РФ.

По состоянию на 4 февраля, коронавирус унес жизни 425 человек, заболели более 20 тысяч.

