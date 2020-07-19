Самолет-разведчик США совершил полет вблизи российских баз в Тартусе и Хмеймиме

Разведывательный полет, начатый с сицилийской авиабазы Сигонелла, длился около часа. Военный разведчик США около российских баз приблизился к побережью Сирии на 30 и 45 км соответственно.

Самолет ВМС США выполнен на высоте 8,6 тыс. метров. Маршрут проложен над международными водами Средиземного моря.

По данным агентства, за июль 2020 года американские самолеты-разведчики совершили не менее шести полетов вблизи российских баз в Сирии.

Ранее сенатор Франц Клинцевич в беседе с НСН объяснил, что ответные действия ВКС РФ после нападения боевиков на совместный российской-турецкий патруль на трассе М-4 в сирийском Идлибе необходимы для защиты российских военных в будущем.

«Нападение на патруль - это вызов боевиков, которые несут реальную угрозу жизни российским солдатам. После чего была реакция, которая говорит «ещё раз посмеете – будет хуже!». Мы реагируем на такие вызовы, потому что там наблюдается тенденция сорвать патрулирование и нарушить мирный процесс. Ведь патрулирование - это постепенный переход к мирной жизни. А те, кто сегодня с оружием в руках нападают, и те, кто их курирует – прежде всего, американские спецслужбы, не заинтересованы в мирном урегулировании ситуации. Главное – реакция на действия боевиков, потому что каждый из них должен знать – любой выстрел, и они будут уничтожены», - считает сенатор.

