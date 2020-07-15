Новости за ночь: Россия нанесла авиаудар по боевикам после подрыва патруля

Российские военнослужащие задействовали авиацию после нападения на совместный российской-турецкий патруль на трассе М-4 в сирийском Идлибе. ВКС РФ в ответ нанесли авиаудар по позициям боевиков в провинции Латакия, пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

Трое российских военных ранены при подрыве патруля в Сирии

По имеющимся данным, авиация разбомбила позиции боевиков двух запрещённых в РФ террористических организаций в горах Джебель ат-Туркман. Одну из этих группировок подозревают в атаке на патруль, уточняет РИА ФАН.

Во вторник, 14 июля, российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о взрыве на пути следования совместного патруля России и Турции в районе населённого пункта Эриха. Пострадали несколько российских и турецких военнослужащих. Среди россиян ранены трое. Их эвакуировали на базу в Хмеймиме, жизни пострадавших вне опасности.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:АвиаударВКС РФСирия
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