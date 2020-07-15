Новости за ночь: Россия нанесла авиаудар по боевикам после подрыва патруля

По имеющимся данным, авиация разбомбила позиции боевиков двух запрещённых в РФ террористических организаций в горах Джебель ат-Туркман. Одну из этих группировок подозревают в атаке на патруль, уточняет РИА ФАН.

Во вторник, 14 июля, российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о взрыве на пути следования совместного патруля России и Турции в районе населённого пункта Эриха. Пострадали несколько российских и турецких военнослужащих. Среди россиян ранены трое. Их эвакуировали на базу в Хмеймиме, жизни пострадавших вне опасности.

