Сальдо заявил о разгроме входившей в Херсон бригады ВСУ в Соледаре

Как отметил политик, бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали почти всю 61-ю бригаду украинских войск. Эта часть сил противника «с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон», пишет «Свободная пресса».

«Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты», — отметил Сальдо в беседе с РИА Новости.

По данным Минобороны РФ, вечером 12 января российские силы полностью взяли Соледар под контроль, напоминает Ura.ru.

