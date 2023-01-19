Сальдо заявил о разгроме входившей в Херсон бригады ВСУ в Соледаре
Одна из бригад украинской армии, в ноябре входившая в оставленный российской армией Херсон, была почти полностью уничтожена в Соледаре. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как отметил политик, бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали почти всю 61-ю бригаду украинских войск. Эта часть сил противника «с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон», пишет «Свободная пресса».
«Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты», — отметил Сальдо в беседе с РИА Новости.
По данным Минобороны РФ, вечером 12 января российские силы полностью взяли Соледар под контроль, напоминает Ura.ru.
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