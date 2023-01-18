Пушилин: иностранные наемники были взяты в плен при освобождении Соледара

В ходе освобождения Соледара российскими военнослужащими были взяты в плен иностранные наемники. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Он не стал указывать точное количество взятых в плен бойцов, однако подчеркнул, что уничтоженных иностранных наемников оказалось больше, чем плененных.

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«Иностранные наемники есть. Но, как правило, Киев продолжает это максимально скрывать», - отметил Пушилин.

Он также сообщил, что ситуация сейчас в Артемовске остается напряженной, но российские военные продвигаются.

Ранее Пушилин не подтвердил сообщения о запрете на ношение бороды для российских бойцов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:НаемникиСпецоперацияДНРДенис Пушилин
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