Губернатор заявил о скоплении украинской военной техники, в том числе большом количестве безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолетов. По словам Сальдо, ВСУ могут попытаться высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана.

«Координацией всего этого кровавого плана занимаются силы специальных операций НАТО. Для провокации как всегда выбрана символичная дата, на этот раз — день независимости Украины», — написал глава Херсонской области в Telegram.

Сальдо подчеркнул, что Киев готов «бросить на смерть» своих бойцов ради очередной медийной акции. В свою очередь, российские военные готовы встретить противника и дать «сокрушительный отпор».

