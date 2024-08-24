Сальдо заявил, что ВСУ готовятся к нападению с Черного моря
ВСУ планируют наступательную операцию с Черного моря на Херсонском направлении. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на сведения представителей «народного сопротивления» в Причерноморье.
Губернатор заявил о скоплении украинской военной техники, в том числе большом количестве безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолетов. По словам Сальдо, ВСУ могут попытаться высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана.
«Координацией всего этого кровавого плана занимаются силы специальных операций НАТО. Для провокации как всегда выбрана символичная дата, на этот раз — день независимости Украины», — написал глава Херсонской области в Telegram.
Сальдо подчеркнул, что Киев готов «бросить на смерть» своих бойцов ради очередной медийной акции. В свою очередь, российские военные готовы встретить противника и дать «сокрушительный отпор».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru