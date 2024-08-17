Сальдо: ВСУ прекратили попытки высадиться в Крынках и Днепрянах
Украинские военные прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе населенных пунктов Крынки и Днепряны. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«В Крынках и Днепрянах противник не пытается высадиться», — рассказал губернатор в беседе с РИА Новости.
По словам Сальдо, ВСУ при этом все больше переходят к террору мирных жителей, в частности, атакуют дронами территории в несколько километров от реки. Губернатор указал, что беспилотники появляются даже «в селах, где их раньше не видели».
Ранее Сальдо сообщил, что 12 бойцов ВСУ были ликвидированы при попытке высадиться на Кинбурнской косе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru