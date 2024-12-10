Сальдо: Российские военные контролируют все острова на Днепре

По его словам, территория зачищена. «Количество попыток может и остается прежним, но все эти попытки обречены на провал», — отметил глава региона. Губернатор считает, что цель противника — показать свою активность в медийных направлениях и «отчитаться» перед Западом.

Российские войска потенциально могут дойти до Днепра: сейчас они активно выдавливают ВСУ на Запорожском направлении, где украинские бойцы иногда без особого сопротивления оставляют стратегические объекты. Об этом в беседе с НСН рассказал военный эксперт Алексей Подберезкин.

