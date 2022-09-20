В Херсонской области одобрили формирование добровольческих отрядов

Глава Херсонской области Владимир Сальдо поддержал формирование в регионе добровольческих батальонов с целью участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

Общественный совет Херсонской области просит о немедленном референдуме

Ранее Владимир Сальдо принял решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДобровольцыСпецоперацияХерсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры