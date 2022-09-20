В Херсонской области одобрили формирование добровольческих отрядов
20 сентября 202214:18
Глава Херсонской области Владимир Сальдо поддержал формирование в регионе добровольческих батальонов с целью участия в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил ТАСС.
Ранее Владимир Сальдо принял решение о проведении референдума по вхождению региона в состав России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+46 474 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+52 194 / сут.
- Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ пройдёт с 23 по 27 сентября
- СМИ: Из Новой Третьяковской галереи в Москве украли картину
- В Херсонской области одобрили формирование добровольческих отрядов
- Бойцы ЧВК «Вагнер» столкнулись с зарубежными наемниками на Донбассе
- СМИ: Геннадий Красников стал новым главой РАН
- «Что-то интересное»: Гендиректор «Вкусно — и точка» объяснил выбор названия
- СМИ: актёр Сергей Пускепалис погиб в ДТП
- Общественники Запорожья просят главу ВГА о скорейшем проведении референдума
- Госдума одобрила поправки о понятии «мобилизация» и наказании за дезертирство
- Захватчик банка в Грузии потребовал у полицейских вертолет и флаг России
20 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru