С-500 научат воевать в космосе: «Прометей» защитит всю Россию

По его словам, заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать, помимо аэродинамических и баллистических целей, гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе.

О системе С-500 в последнее время говорилось немало. Так осенью в СМИ появились сообщения, что ЗРС прошла успешные испытания в Сирии, хотя в Минобороны России это отрицают.

При этом эксперты отмечают, что именно С-500 «Прометей» в будущем составит основу противоракетной обороны России. Такую точку зрения, в частности, НСН высказывал начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев.

«Конечно, «Прометей» будет по маловысотным целям стрелять, по гиперзвуковым целям, по космическим целям и объектам – это его задача, но замысел во взаимодействии. На совместном использовании «Нудоля» (система А-135 «Нудоль» - НСН), системы С-500 и ПВО С-350 «Витязь» будет строиться новая противоракетная оборона не только Москвы и Центрального экономического района, но и всех регионов России», - заявил он.

В свою очередь член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков отмечал, что «Прометей» вряд ли в скором времени поступит на вооружение других стран – система, в первую очередь, предназначена для «внутреннего пользования».

«Это уникальное оружие, и его сейчас никому нельзя продавать. Разговоры о том, что его можно куда-то продать, недопустимы. Сначала надо будет сделать экспортную версию, и самое главное, продажа такого комплекса за рубеж при нынешнем состоянии дел может означать то, что его функционирование и режим работы станет известен иностранным производителям оружия, в частности американцам», - отметил собеседник НСН.

Производство С-500 началось в июне 2019 года. Китайское издание Sina сообщало, что новейшие российские системы противоракетной и противовоздушной обороны превзойдут по эффективности любую современную систему ПВО.

