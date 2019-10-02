Система С-500 прошла успешные испытания в Сирии
В Сирии прошло испытание важнейших элементов российской системы ПВО С-500, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны. Испытания были признаны успешными, хотя в ходе тестирования были выявлены некоторые проблемы, которые были оперативно устранены.
Как рассказал бывший замначальника ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев, перед поступлением в серийное производство все элементы С-500 должны пройти испытания, в том числе в жестких технических и климатических условиях, и Сирия является идеальным плацдармом для такого тестирования.
Ожидается, что первые поставки системы С-500 в российскую армию начнутся уже в 2020 году, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Россия не может применить европейский закон по обороту культурных ценностей
- Система С-500 прошла успешные испытания в Сирии
- Видео бушующего урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в сети
- «Локомотив» проиграл «Атлетико», пропустив два мяча
- ВОЗ: Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
- ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках КХЛ со счетом 9:3