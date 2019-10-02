Система С-500 прошла успешные испытания в Сирии

2 октября 201907:07

В Сирии прошло испытание важнейших элементов российской системы ПВО С-500, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны. Испытания были признаны успешными, хотя в ходе тестирования были выявлены некоторые проблемы, которые были оперативно устранены.

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Как рассказал бывший замначальника ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев, перед поступлением в серийное производство все элементы С-500 должны пройти испытания, в том числе в жестких технических и климатических условиях, и Сирия является идеальным плацдармом для такого тестирования.

Ожидается, что первые поставки системы С-500 в российскую армию начнутся уже в 2020 году, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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