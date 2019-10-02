Система С-500 прошла успешные испытания в Сирии

Как рассказал бывший замначальника ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев, перед поступлением в серийное производство все элементы С-500 должны пройти испытания, в том числе в жестких технических и климатических условиях, и Сирия является идеальным плацдармом для такого тестирования.

Ожидается, что первые поставки системы С-500 в российскую армию начнутся уже в 2020 году, отмечает РЕН ТВ.

