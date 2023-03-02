Рябков заявил, что действия США и НАТО несут острую стратегическую угрозу

Действия США и НАТО, направленные на раздувание конфликта на Украине, несут острую стратегическую угрозу. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе выступления на Конференции ООН по разоружению в Женеве.

Столтенберг: В отношениях России и НАТО назад дороги нет

Рябков подчеркнул, что Вашингтон и Североатлантический альянс «преднамеренно инициировали» кризис вокруг Украины.

«Их возрастающее вовлечение в вооруженную конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями», — цитирует дипломата ТАСС.

Замглавы МИД отметил, что Россия указывает Западу на возникающие риски, однако «в пропагандистских целях» предупреждения Москвы искажаются и трактуются превратно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАНАТОСергей РябковМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры