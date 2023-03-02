Рябков заявил, что действия США и НАТО несут острую стратегическую угрозу
Действия США и НАТО, направленные на раздувание конфликта на Украине, несут острую стратегическую угрозу. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе выступления на Конференции ООН по разоружению в Женеве.
Рябков подчеркнул, что Вашингтон и Североатлантический альянс «преднамеренно инициировали» кризис вокруг Украины.
«Их возрастающее вовлечение в вооруженную конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями», — цитирует дипломата ТАСС.
Замглавы МИД отметил, что Россия указывает Западу на возникающие риски, однако «в пропагандистских целях» предупреждения Москвы искажаются и трактуются превратно.
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