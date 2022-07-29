Руководство Китайской армии призвало готовиться к войне

Руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало солдат готовиться к военному конфликту.

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«Готовьтесь к войне», — говорится в сообщении, которое появилось в официальном аккаунте 80-й общевойсковой армии КНР в местной соцсети Weibo.

Позже представители армии прокомментировали свой пост, уточнив, что таким образом напомнили о 95-й годовщине создания НОАК. Также они добавили, что подготовка к бою — обязанность всех китайских солдат.

Ранее политолог Владимир Можегов заявил, что заявил Китай заберет Тайвань военным путём, военная операция может начаться в течение года и внезапно для Тайбэя.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцсетиВойнаАрмияКитай
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