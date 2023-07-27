«Ростех» завершил госиспытания первой в России колесной гаубицы «Мальва»
Госкорпорация «Ростех» провела государственные испытания первого в России самоходного артиллерийского орудия на колесном ходу 2С43 «Мальва», вооружение готовится к поставкам в войска. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
Как отметил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Бекхан Оздоев, «Мальва» оснащена колесным шасси, благодаря чему может быстро разворачиваться на позиции и покидать ее.
«Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы - более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов», — указал Оздоев.
САО 2С43 «Мальва» создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8 и предназначено для поражения командных пунктов и оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных, минометных батарей, систем противовоздушной обороны, бронетехники и живой силы. Гаубица способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки тысячу километров, а также помещается в транспортный самолет Ил-76 и может быть быстро доставлена на большие расстояния.
Ранее входящее в «Высокоточные комплексы» «Ростеха» конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова поставило партию ракет и пусковых установок для ПТРК «Корнет», организация досрочно выполнила гособоронзаказ, пишет RT.
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