«Ростех» передал Минобороны партию гаубиц «Мста-С»

В сообщении отмечается, что поставка самоходных артиллерийских установок (САУ) была осуществлена «в рамках выполнения государственного оборонного заказа».

«Модернизированная версия гаубиц оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнём, позволяющей вести огонь по целям круглосуточно и в любых погодных условиях», - отметили в «Ростехе».

Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев добавил, что перед отправкой в войска все САУ прошли пробеговые и огневые испытания, а также проверку всех систем.

Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Воздушно-космическим силам (ВКС) России была передана новая партия многоцелевых истребителей Су-35С, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

