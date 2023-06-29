«Ростех» передал Минобороны партию гаубиц «Мста-С»
Первая в 2023 году партия модернизированных 152-миллиметровых гаубиц 2С19М1 «Мста-С» была передана Министерству обороны РФ, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».
В сообщении отмечается, что поставка самоходных артиллерийских установок (САУ) была осуществлена «в рамках выполнения государственного оборонного заказа».
«Модернизированная версия гаубиц оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнём, позволяющей вести огонь по целям круглосуточно и в любых погодных условиях», - отметили в «Ростехе».
Индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев добавил, что перед отправкой в войска все САУ прошли пробеговые и огневые испытания, а также проверку всех систем.
Ранее вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Воздушно-космическим силам (ВКС) России была передана новая партия многоцелевых истребителей Су-35С, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru