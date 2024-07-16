Ростех: Самоходка «Мальва» выдержала попадание снаряда HIMARS в зоне СВО

Новейшее 152-мм самоходное артиллерийское орудие (САО) «Мальва» выдержало попадание снаряда РСЗО HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Ростех» отгрузил в войска первую партию 152-мм САО «Мальва»

В сообщении говорится, что поражающие элементы ракеты пробили колеса, однако застряли в корпусе или отскочили от остекления.

«Таким образом, бронекабина защитила экипаж от осколков», - заключили в «Ростехе».

Ранее в госкорпорации напомнили, что «Мальва» предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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