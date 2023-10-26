«Ростех» отгрузил в войска первую партию 152-мм САО «Мальва»

«Новейшая артустановка отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета», — отметили в «Ростехе».

Орудие обладает большим техническим ресурсом и более низкой стоимостью эксплуатации по сравнению с артустановками на гусеничном ходу. Также «Мальве» нужно меньше времени для развертывания, наведения на цель, ухода с позиции.

Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, САО может уничтожать «практически любые объекты» осколочно-фугасными снарядами на дальности свыше 24 км. Скорострельность орудия — более 7 выстрелов в минуту, боезапас — до 30 выстрелов.

Ранее «Ростех» представил новейшую самоходную гаубицу «Коалиция-СВ», она прошла государственные испытания, напоминает Ura.ru. По данным военных экспертов, орудие значительно превосходит западные аналоги по всем технико-технологическим параметрам, пишет «Свободная пресса».

