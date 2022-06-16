«Ростех»: Российские РЭБ на Украине оставили противника без «глаз» и «ушей»

Как отметили в пресс-службе корпорации, РЭБ проходят «проверку боем» и оставляют противника «без "ушей" и "глаз"», глуша каналы связи и системы наведения, пишет RT.

«Помимо этого, РЭБ подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, а также подавлять каналы управления и передачи данных между дроном и оператором, спутниковую навигацию», – приводит сообщение РИА Новости.

Кроме того, в «Ростехе» рассказали об эффективности разработанного носимого противодронного оружия. Такие средства позволяют подавлять используемые противником малые беспилотники и коптеры, отмечает РЕН ТВ.

