Глава «Ростеха» объявил о переносе серийных поставок самолета МС-21

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указа, что испытания лайнеров всё ещё продолжаются

«Нет, до конца года не будет... Мы всё-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолетах», — заключил глава «Ростеха».

Ранее в Росавиации заявили, что российский магистральный самолёт МС-21 допущен для перевозки 211 пассажиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».