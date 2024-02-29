Глава «Ростеха» объявил о переносе серийных поставок самолета МС-21
Старт серийных поставок среднемагистральных пассажирских самолётов МС-21 переносится на 2025–2026 годы. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указа, что испытания лайнеров всё ещё продолжаются
«Нет, до конца года не будет... Мы всё-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолетах», — заключил глава «Ростеха».
Ранее в Росавиации заявили, что российский магистральный самолёт МС-21 допущен для перевозки 211 пассажиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru