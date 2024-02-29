Глава «Ростеха» объявил о переносе серийных поставок самолета МС-21

Старт серийных поставок среднемагистральных пассажирских самолётов МС-21 переносится на 2025–2026 годы. Как пишет «Интерфакс», об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указа, что испытания лайнеров всё ещё продолжаются

«Нет, до конца года не будет... Мы всё-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолетах», — заключил глава «Ростеха».

Ранее в Росавиации заявили, что российский магистральный самолёт МС-21 допущен для перевозки 211 пассажиров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РостехСамолётМс-21

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