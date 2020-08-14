«Ростех» анонсировал новый пистолет для спецслужб

Для сотрудников МВД и Росгвардии в России был разработан и создан новый самозарядный компактный пистолет «Полоз», сообщают в ЦНИИ точного машиностроения, входящем в «Ростех».

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«Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения. Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной ёмкости», - со ссылкой на пресс-службу госкорпорации, цитирует слова главы института Альберта Бакова RT.

Кроме того, он добавил, что «Полоз» надёжен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников спецслужб.

Ранее НСН писала о завершении испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая по мнению экспертов обладает «уникальными тактико-техническими характеристиками» по дальности и точности стрельбы.

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Фото: Кадр из видеопрезентации с сайта rostec.ru
ТЕГИ:СпецслужбыПистолетРостех
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