«Ростех» анонсировал новый пистолет для спецслужб
Для сотрудников МВД и Росгвардии в России был разработан и создан новый самозарядный компактный пистолет «Полоз», сообщают в ЦНИИ точного машиностроения, входящем в «Ростех».
«Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения. Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной ёмкости», - со ссылкой на пресс-службу госкорпорации, цитирует слова главы института Альберта Бакова RT.
Кроме того, он добавил, что «Полоз» надёжен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников спецслужб.
Ранее НСН писала о завершении испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая по мнению экспертов обладает «уникальными тактико-техническими характеристиками» по дальности и точности стрельбы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru