«Ростех» анонсировал новый пистолет для спецслужб

«Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения. Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной ёмкости», - со ссылкой на пресс-службу госкорпорации, цитирует слова главы института Альберта Бакова RT.

Кроме того, он добавил, что «Полоз» надёжен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников спецслужб.

Ранее НСН писала о завершении испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», которая по мнению экспертов обладает «уникальными тактико-техническими характеристиками» по дальности и точности стрельбы.

