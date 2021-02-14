Россия завершила госиспытания системы предупреждения о ракетном нападении
О завершении государственного испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сообщил ее генеральный конструктор Сергей Боев.
Государственные испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности были успешно завершены в конце 2020 года, напомнил Боев. В воскресенье, 14 февраля, состоялась отработка заключительной задачи. Необходимо было на новых технологиях с воспроизводительными вычислительными средствами обеспечить обработку информации и передачи ее на высшие командные пункты военно-политического руководства страны, пишет Газета.ru.
«Эта задача сегодня решена», — цитирует генконструктора телеканал «Звезда».
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