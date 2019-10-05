В России указали время ответа в случае ядерной атаки
Начальник штаба 15-й армии ВКС РФ Анатолий Нестечук рассказал, сколько времени потребуется на выработку решения при ядерном ударе неприятеля по России, информирует РИА «Новости».
Нестерчук отметил, что время для принятия решения будет, если система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зафиксирует приближение межконтинентальной баллистической ракеты.
Военачальник обратил внимание, что на длительность подлетного времени влияет, в первую очередь, место запуска ракеты и многие другие факторы.
Нестечук подчеркнул, что «времени очень достаточно», добавляет Газета.ru.
«Не минуты, не десятки минут — более десятков минут, так скажем», — сказал начальник штаба.
Ранее НСН рассказала о публикации журнала The National Interest, который писал о гибели 335 миллионов людей в случае ядерной войны США с Россией или Китаем погибли бы 335 миллионов людей.
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