В России указали время ответа в случае ядерной атаки

Военачальник обратил внимание, что на длительность подлетного времени влияет, в первую очередь, место запуска ракеты и многие другие факторы.

Нестечук подчеркнул, что «времени очень достаточно», добавляет Газета.ru.

«Не минуты, не десятки минут — более десятков минут, так скажем», — сказал начальник штаба.

Ранее НСН рассказала о публикации журнала The National Interest, который писал о гибели 335 миллионов людей в случае ядерной войны США с Россией или Китаем погибли бы 335 миллионов людей.

