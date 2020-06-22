Россия решила отказаться от противоракетного объекта «Балхаш» в Казахстане

Кабинет министров Российской Федерации одобрил денонсацию соглашения с Казахстаном об условиях передачи и использования узла «Балхаш» в системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Постановление, завизированное главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано в базе нормативных документов.

Такое решение предстоит ещё утвердить на законодательном уровне. Законопроект уже направлен в Госдуму, передает ТАСС.

Узел «Балхаш» представляет собой элемент отечественной системы предупреждения о ракетном нападении, объект расположен в Карагандинской области Казахстана. Он ведёт непрерывную разведку космического пространства в зоне своей ответственности, а также обеспечивает автоматическое обнаружение и сопровождение баллистических ракет и космических объектов. Соответствующая информации выдаётся на командные пункты СПРН.

В составе технологического объекта «Балхаша», в частности, значатся действующая радиолокационная станция «Днепр», головные понизительные подстанции, водозаборные сооружения, инженерные комплексы РЛС с сооружениями и коммуникациями, пункты связи и передачи данных.

