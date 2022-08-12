«Ростех» сообщил о завершении госиспытаний модернизированного истребителя танков
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД» прошла государственные испытания. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.
«В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры "О1", после чего машина может быть принята на вооружение», — цитирует Артякова РИА Новости.
Новая 2С25 — пушка 2А75, установленная на легкое гусеничное шасси; такой истребитель танков может десантироваться вместе с подразделениями Воздушно-десантных войск, пишет Газета.ру.
Как отметил Артяков, новая машина мультифункциональна и способна преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов, одновременно ведя стрельбу на плаву, и может вести боевые действия на любой местности. Первый замглавы «Ростеха» подчеркнул, что у пушки 2С25 нет конкурентов ни в России, ни в мире, пишет «Свободная пресса».
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