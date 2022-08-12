«Ростех» сообщил о завершении госиспытаний модернизированного истребителя танков

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД» прошла государственные испытания. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

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«В ближайшее время мы ожидаем присвоение этому образцу литеры "О1", после чего машина может быть принята на вооружение», — цитирует Артякова РИА Новости.

Новая 2С25 — пушка 2А75, установленная на легкое гусеничное шасси; такой истребитель танков может десантироваться вместе с подразделениями Воздушно-десантных войск, пишет Газета.ру.

Как отметил Артяков, новая машина мультифункциональна и способна преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов, одновременно ведя стрельбу на плаву, и может вести боевые действия на любой местности. Первый замглавы «Ростеха» подчеркнул, что у пушки 2С25 нет конкурентов ни в России, ни в мире, пишет «Свободная пресса».

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Фото: rostec.ru
ТЕГИ:ВооружениеРостех
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