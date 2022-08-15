Путин заявил, что российское вооружение на десятилетия опережает зарубежные аналоги

Президент РФ Владимир Путин заявил, что многие образцы российского вооружения опережают иностранные аналоги, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин выступил за тесное международное сотрудничество в оборонной сфере.

Выступая на открытии форума «Армия-2022» он отметил, что речь идёт о высокоточном оружии и робототехнике, а также «о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах».

«Многие из них на годы, а может быть и на десятилетия опережают зарубежные аналоги», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что россияне гордятся своей армией и флотом, а также профессионализмом и мужеством своих защитников, пишут «Известия».

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ФОТО: Сайт Кремля
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