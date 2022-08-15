Путин заявил, что российское вооружение на десятилетия опережает зарубежные аналоги

Выступая на открытии форума «Армия-2022» он отметил, что речь идёт о высокоточном оружии и робототехнике, а также «о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах».

«Многие из них на годы, а может быть и на десятилетия опережают зарубежные аналоги», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что россияне гордятся своей армией и флотом, а также профессионализмом и мужеством своих защитников, пишут «Известия».

