Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами

РФ вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ). Наша страна заняла в списке четвертую позицию с 65,1 миллиарда долларов (3,9 процента ВВП). Рост составил 4,5%.

Лидерами рейтинга стали США (732 миллиарда долларов), Китай (261 миллиард) и Индия (71,1 миллиарда). Замыкает топ-5 Саудовская Аравия. Ранее она располагалась на третьей строчке, однако сократила военные расходы на 16% до 61,9 миллиарда долларов.

Общемировой объем военных трат в минувшем году составил рекордные 1,917 триллиона долларов.

Эксперты полагают, что возвращению РФ в топ-5 способствовало увеличение расходов на обеспечение деятельности ВС РФ и войск национальной гвардии, а также выделение большего количества средств на соцподдержку служащих, их семей, пишет РЕН ТВ.

При этом, авторы исследования отмечают, что расходы РФ снижались в 2017-2018 годах - в позапрошлом году страна оказалась на шестой строчке рейтинга.