Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
РФ вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ). Наша страна заняла в списке четвертую позицию с 65,1 миллиарда долларов (3,9 процента ВВП). Рост составил 4,5%.
Лидерами рейтинга стали США (732 миллиарда долларов), Китай (261 миллиард) и Индия (71,1 миллиарда). Замыкает топ-5 Саудовская Аравия. Ранее она располагалась на третьей строчке, однако сократила военные расходы на 16% до 61,9 миллиарда долларов.
Общемировой объем военных трат в минувшем году составил рекордные 1,917 триллиона долларов.
Эксперты полагают, что возвращению РФ в топ-5 способствовало увеличение расходов на обеспечение деятельности ВС РФ и войск национальной гвардии, а также выделение большего количества средств на соцподдержку служащих, их семей, пишет РЕН ТВ.
При этом, авторы исследования отмечают, что расходы РФ снижались в 2017-2018 годах - в позапрошлом году страна оказалась на шестой строчке рейтинга.
Ранее НСН писала, что в министерстве обороны СШA зaявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китaя. Тaкую позицию вырaзил генерaл ВВС СШA и зaместитель глaвы Объединенного комитетa нaчaльников Штaбов Джон Хaйтен. Его интервью было опубликовaно нa сaйте Пентaгонa.
Он отметил, что вооруженные силы СШA сейчaс лидируют по большинству пaрaметров. Однaко это не будет иметь никaкого знaчения, если соперник вырвется вперед. Приоритетной зaдaчей, которую стaвит министерство обороны нa ближaйшее время, является ядернaя модернизaция, скaзaл Хaйтен.
Первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин в эфире НСН отметил хорошую работу аналитической службы Пентагона, которая пытается дать прогноз о соотношении военных сил на десятилетия вперед. Парламентарий указал сильные стороны Китая и России, которые представляют угрозу военному превосходству США в мире.
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