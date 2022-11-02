Россия ударила по Украине ракетами X-32
Дальние бомбардировщики России Ту-22М3 в ходе специальной военной операции провели серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По его словам, в результате в боевых условиях была подтверждена способность Х-32 эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты. При этом ни одна ракета Х-32 не была перехвачена украинскими системами ПВО Украины.
Основное назначение Х-32 — уничтожение надводных кораблей. Ее прозвали «убийцей авианосцев». Однако сегодня это уже универсальный ракетный комплекс, который способен поражать как надводные, так и малоразмерные наземные цели.
Ранее Россия провела испытание новой гиперзвуковой авиационной ракеты, она была запущена с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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