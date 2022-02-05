Два российских Ту-22М3 патрулировали воздушное пространство Белоруссии
Два отечественных бомбардировщика Ту-22М3 завершили птрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. В общей сложности в небе союзного государства они находились около четырех часов, сообщает Минобороны России в субботу, 5 февраля.
«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил выполнили патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь», - заявили в военном ведомстве.
Известно, что летчики справились с выполнением всех поставленных задач.
«В ходе полета самолетов дальней авиации были отработаны вопросы по решению совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь», - приводит подробности ТАСС.
Российские бомбардировщики вернулись на аэродром базирования.
Ранее в Сети опубликовано видео российско-белорусского авиапатрулирования.
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