В России испытали новейшую гиперзвуковую авиационную ракету

Россия провела на днях испытание новой гиперзвуковой авиационной ракеты, она была запущена с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Этот вариант боеприпаса специально создается для моденизированной версии данного самолета Ту-22М3М, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Данная ракета дополнит номенклатуру вооружения ракетоносца вместе с некоторыми другими новейшими авиационными средствами поражения. Гиперзвуковую ракету начали разрабатывать несколько лет назад. Уточняется, что она не относится к линейке ракет Х-32, имея особенные характеристики, которые не разглашаются.

Ранее стало известно, что отечественный оборонно-промышленный комплекс разработал два вида авиационных гиперзвуковых ракет. Одна из них под названием «Кинжал» поставлена на вооружение истребителя МиГ-31К. Это изделие имеет возможность разгоняться до 10 скоростей звука и спроектировано на базе ракеты наземного комплекса «Иксандер».

Еще одна гиперзвуковая авиаракета создается для истребителя пятого поколения Су-57 и должна размещаться внутри его фюзеляжа. Название боеприпаса и характеристики неизвестны.

