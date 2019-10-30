Россия развернула противоракетные «Подсолнухи»

По словам эксперта, станции поверхностной волны типа «Подсолнух» позволят обнаруживать корабли и воздушные объекты, пишет RT. «Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трёх направлениях — на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике», — сказал Макаров

В свою очередь глава пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев заявил, что «Подсолнухи» позволят существенно увеличить дальность обнаружения ракетных систем.

