«Гром-2019». Минобороны показало пуски ракет на учениях. Видео

17 октября 201917:00

Министерство обороны России обнародовало видео пуска крылатых ракет в рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019». Запуски производились по командам из Национального центра управления обороной под руководством президента РФ Владимира Путина - верховного главнокомандующего вооруженными силами.

В тренировке приняли участие силы и средства наземной, морской и авиационной составляющих сил стратегического сдерживания. На суше из расположения космодрома «Плесецк» были запущены межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс». Крылатые ракеты «Искандер» запускались на полигонах Южного и Восточного военных округов.

Пуски баллистических ракет также произведены подлодками Северного и Тихоокеанского флотов и надводными кораблями. Все ракеты уничтожили учебные цели и подтвердили характеристики эксплуатации.

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Фото: mil.ru
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