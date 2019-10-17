«Гром-2019». Минобороны показало пуски ракет на учениях. Видео

В тренировке приняли участие силы и средства наземной, морской и авиационной составляющих сил стратегического сдерживания. На суше из расположения космодрома «Плесецк» были запущены межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс». Крылатые ракеты «Искандер» запускались на полигонах Южного и Восточного военных округов.

Пуски баллистических ракет также произведены подлодками Северного и Тихоокеанского флотов и надводными кораблями. Все ракеты уничтожили учебные цели и подтвердили характеристики эксплуатации.

