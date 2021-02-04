Россия разрабатывает 50 новейших видов вооружений

«Рособоронэкспорт» планирует в ближайшие 5-7 лет представить на зарубежных рынках порядка 50 новых образцов вооружений и спецтехники. В их числе новейший комплекс «Деривация-ПВО» - предназначенные для борьбы с БЛА лазерные комплексы, а также воздухонезависимую силовую установку (ВНЭУ) для подлодок. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Также в РОЭ рассказали, что на экспорт будут представлены управляемые авиационные средства поражения, в том числе авиационные управляемые ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», создаваемые с использованием научно-технического задела ракет семейства Х-38М, передает РИА Новости.