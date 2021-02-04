Россия разрабатывает 50 новейших видов вооружений
«Рособоронэкспорт» планирует в ближайшие 5-7 лет представить на зарубежных рынках порядка 50 новых образцов вооружений и спецтехники. В их числе новейший комплекс «Деривация-ПВО» - предназначенные для борьбы с БЛА лазерные комплексы, а также воздухонезависимую силовую установку (ВНЭУ) для подлодок. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Также в РОЭ рассказали, что на экспорт будут представлены управляемые авиационные средства поражения, в том числе авиационные управляемые ракеты «Гром-Э1» и «Гром-Э2», создаваемые с использованием научно-технического задела ракет семейства Х-38М, передает РИА Новости.
По словам разработчиков, комплекс ЗАК-57 «Деривация-ПВО» калибром 57 миллиметров не имеет аналогов в мире. Он способен будет поражать воздушные цели, прикрывая войска с воздуха, а также участвовать в наземных операциях в качестве оружия поддержки.
Между тем, ключевое преимущество ВНЭУ — повышение скрытности подлодки. Субмарина сможет в течение нескольких недель не всплывать на поверхность для подзарядки.
Ранее о возможности ядерной войны с Россией или Китаем заявил глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард, передает RT. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН призвал не обращать внимание на такие заявления американских военных.
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